Burdur'da Öğrenci Servis Şoförlerinin Kavgasında 10 Kişi Gözaltına Alındı

Burdur'da öğrenci servis taşımacılığı yapan iki rakip firmanın şoförleri Özboyacı İlkokulu önünde bilinmeyen bir sebeple kavga etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan 10 servis şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.