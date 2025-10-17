Burdur'da Odunlukta Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti

Burdur'un Bucak ilçesinde evin yanında bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin yanında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR