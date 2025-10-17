Haberler

Burdur'da Odunlukta Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti


Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde bir evin yanında bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Burdur'un Bucak ilçesinde evin yanında bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin yanında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
