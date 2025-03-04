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Burdur'da Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonları: 2 Tutuklama

Burdur'da Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonları: 2 Tutuklama
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Operasyonlarda bonzai, sentetik ecza ve kaçak alkol ele geçirildi.

Burdur'da jandarma ekiplerince düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bucak, Yeşilova ve Gölhisar ilçelerinde 24 Şubat-1 Mart tarihlerinde savcılık koordinesinde kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda toplam 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan aramalarda 81 gram bonzai, 10 adet sentetik ecza ve 1 makas ele geçirildi. Ayrıca, 5 litre etil/metil alkol ile 2 litre el yapımı viskiye el konuldu. Kaçak kazı faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda 3 adet dedektör ve 15 adet muhtelif kazı malzemesi tespit edildi. Bunun yanı sıra, 7 adet cep telefonu şarj cihazı, 7 adet akıllı saat ve 7 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 1 adet sahte sürücü belgesi bulundu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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