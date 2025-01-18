Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"

Burdur'da Mutfaktan Çıkan Yangın Maddi Hasara Yol Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, hasta annesine bakmak için gelen bir kadın, mutfaktan çıkan yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. İhbar sonrası itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının aspiratörden çıktığı belirlendi, ancak yaralanan olmadı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinden mutfakta çıkan yangında evde maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Hacı Musa Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasta annesine bakmak için kardeşi Mülayim Çapar'ın evine gelen Fatma Çapar(66) mutfaktan yükselen dumanları görünce kardeşine haber verip yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. Kardeşinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemelerde yangının aspiratörden çıktığı tespit edildi. Yangında yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.

Yangını erken fark edip evin tamamen yanmasını engelleyen Fatma Çapar, "Anneme bakmak için kardeşimin evine gelmiştim. İçeri girdiğimde evin duman altında olduğunu gördüm. Hemen elime havlu alıp mutfakta alevlerin üzerine kapatıp söndürmeye çalıştım. Daha sonra kardeşimi aradım o da eve geldi. İtfaiye de gelince yangını söndürdüler" dedi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kolunda servet taşıyor
img

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi
img

Hüseyin Avni Danyal'ın acı günü!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Reza Zarrab'ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle

Reza Zarrab'ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle!
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.