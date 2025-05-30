Burdur'da Motosikletlere Yönelik Trafik Denetimi

Burdur'da Motosikletlere Yönelik Trafik Denetimi
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı, 26-28 Mayıs tarihlerinde motosikletler için geniş çaplı trafik denetimi yaptı. Denetimlerde 275 araca ceza kesildi, 44 araç trafikten men edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosikletlere yönelik ve ışıklı-sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımı kapsamında 26-28 Mayıs tarihlerinde geniş çaplı trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 275 araç ve sürücüye idari ceza uygulanırken, 44 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk alanındaki yol güzergahlarında yapılan uygulamada toplam 5 bin 234 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde özellikle motosikletlerin trafikte güvenli şekilde seyretmeleri ve ışıklı-sesli uyarı cihazlarının mevzuata uygun kullanılması üzerinde duruldu.

Yapılan kontrollerde çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 275 araç ve sürücüye idari yaptırım uygulanırken, kusurlu olduğu tespit edilen 44 araç ise trafikten men edildi. Jandarma yetkilileri, trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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