Burdur'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Burdur'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı, yaya ve sürücü yaralandı.

Olay, saat 17.50 sıralarında Pazar Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.C.'ye (76) cadde üzerinde seyir halinde olan M.Ş. (21) idaresindeki 15 ACD 456 plakalı motosikletiyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Ş.C. ve M.Ş yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Ş.C. ve M.Ş. ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR