Burdur'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Burdur'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Özgür Mahallesi Hakpazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halk Pazarı Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hüseyin S. idaresindeki 34 HP 5135 plakalı Citroen marka otomobil, sola dönmek istediği sırada, aynı yönde arkasından gelerek sollama yapmak isteyen İsmail A. yönetimindeki 15 ABJ 112 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü Hüseyin S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR