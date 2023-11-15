Burdur'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Burdur'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında Burdur merkez Şehit Kalmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şeker Caddesi'nden Şehit Kalmaz Caddesi istikametine dönmek isteyen M.Y (36) idaresindeki 15 ACK 284 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nden Şeker Caddesi istikametine seyir halinde olan M.E.N. (19) idaresindeki 15 ABD 561 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldığı esnada iki taraf arasında gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası ortalık yatışırken yaralı M.E.D. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR