Burdur'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Çocuk Tutuklandı

Burdur'da 19 Haziran tarihinde motosiklet çaldığı tespit edilen 2 çocuktan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Haziran günü park halindeki bir motosikletin çalınması olayının aydınlatılması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda hırsızlığı A.D. ve B.B. isimli 2 çocuğun gerçekleştirdiği tespit edildi. Çocuklar, tahkikat sonucunda 27 Haziran günü çalıntı motosiklet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 28 Haziran günü adli makamlara sevk edilen çocuklardan B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR