Burdur'da Motosiklet Denetimlerinde 67 Ceza Kesildi

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimleri tarafından il genelinde 11-12 Ekim tarihlerinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimlerde trafik kurallarına uymayan 67 araca/sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
