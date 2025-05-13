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Burdur'da Motosiklet Denetimleri Sürüyor

Burdur'da Motosiklet Denetimleri Sürüyor
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı, 'Bir Kural Bir Ömür' mottosuyla motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. 837 motosiklet ve sürücüsü denetlendi, 153 sürücüye idari yaptırım uygulandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

"Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla 28 Nisan – 11 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Yapılan uygulamalarda toplam 837 motosiklet ve sürücü denetlenirken, kurallara uymadığı tespit edilen 153 araç ve sürücüye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 8 motosiklet trafikten men edildi.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla motosiklet denetimlerinin aralıksız süreceğini belirtti. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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