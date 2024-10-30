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Burdur'da Metruk Binada Yangın, İki Ev Kül Oldu

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Burdur'un Bucak ilçesinde metruk bir binadan çıkan yangın, komşu evi de etkisi altına alarak iki evin küle dönmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde metruk binada başlayan yangın yan taraftaki eve sıçradı, 2 ev yanarak kül oldu.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Yüreğil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, metruk bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla büyüdüğü yangın yan tarafta bulunan Abdurrahman S.'ye ait eve sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hızla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Harabeye dönen metruk ev kepçe yardımıyla yıkıldı. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye burdur Bucak

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