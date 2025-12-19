Merdivenlerden düştüğü iddia edilen adam hayatını kaybetti

Burdur'da yaşadığı daireden çıkan ve merdivenlerden düştüğü iddia edilen 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Burç Mahallesi İbrahimbey Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı apartmanda yaşayan vatandaşlar, Özcan Şengün'ü (55) apartman merdivenlerinde yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şengün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken Şengün'ün merdivenlerden düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimalinde duruldu. Şengün'ün cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURDUR