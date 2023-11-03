Burdur'da mercek operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı

BURDUR - Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı Mercek Operasyonlarında yakalanan 30 şahıs tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik, 23-27 Ekim 2023 tarihleri arasında ülke genelinde "Şehit J. Asb. Üçvş. Emrah ÜNALAN-JASAT Mercek Operasyonu" icra edildi.

Operasyonlar çerçevesinde Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 20 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 30 şahıs ise tutuklanarak Burdur Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ayrıca Burdur ili nüfusuna kayıtlı olup farklı illerde ikamet eden aranan 11 şahsın da yakalanmalarına katkı sağlandı.