Burdur'da Markette Alkollü Çilingir Sofrası Kurmuş Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Burdur'da bir marketin camını kırarak içeri giren O.K., alkollü çilingir sofrası kurduktan sonra tutuklandı. Şüpheli, olay anında alkollü olduğunu ve hatırlamadığını belirtti.

Burdur'da camı taşla kırarak markette alkollü çilingir sofrası kuran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Tunç'a ait markette O.K., camı taşla kırdıktan sonra içeri girdi. Dolaplardan alkol alan şüpheli masaya hazırladığı cips ve dondurmaları yedi. Yaklaşık 1 saat markette rahat tavırlarla vakit geçiren şüpheli daha sonrasında marketten ayrıldı.

Sabah dükkanına gelerek olayı fark eden market sahibi, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan Burdur Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde olay anında alkollün etkisinde olduğunu ve hatırlamadığını söylerken, olay anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'iş yerinden hırsızlık' suçundan tutuklandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
