Kuzenini öldüren şahsa 36 yıl, yardım eden karısına 29 yıl hapis cezası

Burdur'da kuzenini öldüren şahıs ve ona yardım eden eşinin yargılandığı davada karar çıktı. Kuzenini öldüren sanığa 36 yıl, ona yardım eden eşi hakkında da 29 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi ile 811. Sokak kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Onur Altan (24), aralarında daha önceden husumet bulunan halasının oğlu Beytullah Soylu'nun (24) kullandığı ve Durmuş S., Özcan S. (20) ile Bekir Ö.'nün (18) yolcu olarak bulunduğu otomobilin önünü kendi aracıyla kesti. Araç içerisinde oturduğu yerden Beytullah Soylu'nun aracına doğru tüfekle 2 el ateş eden Onur Altan, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Açılan ateş sonucu göğsünden vurulan Beytullah Soylu bilincini kaybetti. Yokuş aşağı kayan otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Araçtaki Bekir Ö. ve Özcan S. ise vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Beytullah Soylu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan Onur Altan, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda suç aleti tüfekle birlikte bir evde saklanırken yakalandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, suç delillerini gizlediği ve Onur A.'nın saklanmasına yardım ettiği iddia edilen babası Y.A. (48), eşi Şerife Altan (21), arkadaşları Beytullah T. (34) ve Erkan A. (32) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Onur A. ve eşi Şerife A. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, arkadaşları Beytullah T. ve Erkan A.'ya ev hapsi cezası verildi. Babası Y.A. ise serbest bırakıldı.

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Onur Altan ve eşi Şerife Altan hakkında Beytullah Soylu'ya yönelik eylemlerinden "kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası", Bekir Ö. ve Özcan S.'ye yönelik eylemlerinden dolayı da ayrı ayrı "olası kasıtla silahla yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar Erkan A. ve Beytullah T. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İlk duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Onur Altan ve Şerife Altan'ın tutukluluk hallerinin devamına, ev hapsiyle yargılanan Erkan A. ve Beytullah T.'nin ise ev hapsinin kaldırılarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Davada karar çıktı

Olayla ilgili davanın dördüncü duruşması, Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Onur Altan ve eşi Şerife Altan, tanıklar Beytullah Soylu'nun yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. İddia makamı, mütalaada iddianameyi tekrarlayarak, sanıkların tutukluluk kararının devamını talep etti. Sanık avukatları ise mahkeme heyetinden Onur Altan ve Şerife Altan'ın tahliyesini talep ederken, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan sanık Onur Altan, önceki savunmasını tekrarladığını söyleyerek tahliyesini talep etti. SEGBİS ile duruşmaya katılan Şerife Altan ise önceki savunmasını tekrar ederek tahliyesini talep etti.

Katil zanlısına ve eşine hapis cezası

Mahkeme heyeti tarafından verilen aranın ardından Onur Altan'ın, maktul Beytullah Soylu'ya karşı "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik uygulanarak 18 yıl, Özcan S.'ye karşı olası "kasten öldürmeye teşebbüs" 9 yıl, Bekir S.'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs "suçu oluşturduğu için 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Şerif Altan'a ise, maktul Beytullah Soylu'ya karşı "kasten öldürme suçu fikir ve eylem birliği içerisinde" işlediği gerekçesiyle 15 yıl, Özcan S'ye karşı "kasten öldürme suçu fikir ve eylem birliği içerisinde" gerekçesiyle 7 yıl 6 ay, Bekir S.'ye karşı "kasten öldürme suçu fikir ve eylem birliği içerisinde" gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. - BURDUR