Burdur'da Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle trafik yoğunluğu devam ediyor

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte Antalya ve Fethiye gibi tatil beldelerinin bağlantı noktası olan Burdur'da dün başlayan akıcı trafik yoğunluğu bugün de devam ediyor. Oluşan trafik, Karayolları 134'üncü Şubesi Şefliği tarafından havadan kamera ile takip ediliyor.

Bugün sona erecek olan 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu dün itibarıyla başladı. Antalya ve Fethiye gibi tatil beldelerinin bağlantı noktalarından biri olan Burdur'da da dün başlayan akıcı trafik yoğunluğu bugün de devam ediyor. Özellikle kavşak noktalarında uzun araç kuyrukları oluşurken ekipler sürekli olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına kontrollerini sürdürüyor.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin yanı sıra Karayolları 134. Şubesi Şefliği ekipleri de Burdur'daki akıcı yoğun trafiği zaman zaman havadan görüntüleyerek yollarda olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığını kontrol ediyor. - BURDUR