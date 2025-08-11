Burdur'da Kontrollü Çıkan Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Burdur'da kontrolden çıkan otomobilin refüje düşerek devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.40 sıralarında Burdur merkeze bağlı Akyaka köyü Burdur-Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fethiye istikametinden Burdur istikametine giden Sevinç E. (40) idaresindeki 06 EAB 712 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje düşüp yan yattı. Kazada sürücü Sevinç E. ile araçta bulunan Berfin G. (25) ve Tuna M.K. (9) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR