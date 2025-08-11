Burdur'da Kontrollü Çıkan Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Güncelleme:
Burdur'da bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, saat 20.40 sıralarında Burdur merkeze bağlı Akyaka köyü Burdur-Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fethiye istikametinden Burdur istikametine giden Sevinç E. (40) idaresindeki 06 EAB 712 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje düşüp yan yattı. Kazada sürücü Sevinç E. ile araçta bulunan Berfin G. (25) ve Tuna M.K. (9) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
