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Burdur'da Kontrolden Çıkan Otomobil Çaya Düştü

Burdur'da Kontrolden Çıkan Otomobil Çaya Düştü
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Burdur'da sabah saatlerinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşıp çaya düştü. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Burdur'da sabah saatlerinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak demir bariyerleri aşıp çaya düştü. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 08.40 sıralarında Burdur merkez Pazar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Köprübaşı istikametinden Hatip Hoca Caddesi istikametine seyir halinde olan Mehmet Ö.(49) idaresindeki 15 ADJ 995 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerleri açıp çaya düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen otomobil ters döndü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada sürücü Mehmet Ö. ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çaydan çıkarılan Mehmet Ö. sağlık ekipleri tarafından tedbir amacıyla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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