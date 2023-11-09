Burdur'da Komşusunu Öldüren Zanlı Tutuklandı

Burdur'da yaşlı bir adamı öldürüp karısını darp ettikten sonra kaçan zanlı, polisin kamera kaydı incelemesi sonucu yakalandı ve tutuklandı.

Burdur'da komşusu yaşlı adamı öldürüp karısını darp ettikten sonra kayıplara karışan ve polisin bin 500 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Burdur'da 30 Ağustos günü bakıcılarının kapıyı açamaması sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından açılan pencereden içeri giren polisler tarafından darp edilip bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Bayram Sertcan ve yaralı eşi Zehra Sertcan (67) olayıyla ilgili, bin 500 saatlik kamera kaydı inceleyen ekiplerin yaptığı 10 günlük araştırma neticesinde zanlı Ayhan U. (37) dün gece polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan incelemelerde olay anında kullanılan suç aleti bıçak, tıbbi eldiven, altın bileklik ve 3 bin 605 TL para ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden cinayet zanlısı Ayhan U. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten adam öldürme ve kasten adam yaralamak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR