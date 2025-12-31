Haberler

Kızların fotoğraflarını izinsiz çeken şahıs hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Güncelleme:
Burdur'da bir kırtasiyede kızların fotoğraflarını izinsiz çeken bir kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Burdur'da bir kırtasiyeye müşteri olarak giren kimliği belirsiz bir şahsın izinsiz şekilde kızların fotoğrafını çektiği olayla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yayımlandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarından 'Burdur'da kırtasiyede kızların fotoğrafını çeken şahsın korunduğu' şeklinde paylaşımların yapılması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bir basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu paylaşımlara konu olayın 02.11.2025 tarihinde Burdur il merkezinde faaliyet gösteren kırtasiye dükkanında meydana geldiği, müştekinin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin kolluk görevlilerince aynı gün yakalanarak gözaltına alındığı, 03.11.2025 tarihinde şüphelinin mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi üzerine alınan ifadesinin ardından özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş olup hakimlik tarafından şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
