Burdur'da Kış Lastiği Denetimlerinde 82 Araça Cezai İşlem Uygulandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kış lastiği denetimlerinde toplamda 82 araca idari para cezası uygulandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 1-3 Aralık tarihleri arasında Kış Lastiği Trafik Denetimi'ne yönelik yapılan uygulamada 777 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 14 araca/sürücüsüne yolcu ve yük taşıyan araçlarda yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmak, 4 araca/sürücüsüne servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak, 12 araca/sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması, 51 araca/sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer ilgili maddelerinden ceza işlem uygulandı.

Toplam 81 araca/sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanarak, 20 araç trafikten men edildi. - BURDUR