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Burdur'da Kış Lastiği Denetimlerinde 82 Araça Cezai İşlem Uygulandı

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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kış lastiği denetimlerinde toplamda 82 araca idari para cezası uygulandı. Kontroller sonucunda 20 araç trafikten men edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kış lastiği denetimlerinde toplamda 82 araca idari para cezası uygulandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 1-3 Aralık tarihleri arasında Kış Lastiği Trafik Denetimi'ne yönelik yapılan uygulamada 777 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 14 araca/sürücüsüne yolcu ve yük taşıyan araçlarda yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmak, 4 araca/sürücüsüne servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak, 12 araca/sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması, 51 araca/sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer ilgili maddelerinden ceza işlem uygulandı.

Toplam 81 araca/sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanarak, 20 araç trafikten men edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Aralık Burdur Ceza Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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