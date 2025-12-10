Burdur'da polis ekiplerinden kış lastiği denetimi

Burdur'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kış lastiği denetimlerinde 23 araca ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 6 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün sürücü belgesi geri alındı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 6-7 Aralık tarihleri arasında il genelinde kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 599 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan 23 araca/sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından 6 araç trafikten men edildiği öğrenilirken 4 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. - BURDUR