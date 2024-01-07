Burdur'da Kırmızı Işıkta Duran Kamyonete Otomobil Çarptı: 4 Yaralı

Burdur'da kırmızı ışıkta duran kamyonete arkasından gelen otomobilin duramayarak çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur Antalya Karayolu Antalya Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Burdur istikametine gelen Ömer V. idaresindeki 25 GA 599 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Cihan K. idaresindeki 15 ET 354 plakalı kamyonetin kırmızı ışıkta durması sonucu duramayarak arkasından çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer V., yolcu olarak bulunan Dilek V., Burcu V. ve Zehra A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURDUR