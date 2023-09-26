Burdur'da kıraathanede kumar oynayanlara para cezası

Burdur'da bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edilen 4 kişiye 16 bin 220 TL para cezası uygulandı. İş yeri sahibi ve çalışanı hakkında da adli işlem yapıldı.

Burdur'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 16 bin 220 TL para cezası uygulandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar amaçlı oyunların önüne geçmek amacıyla kentte şok denetim gerçekleştirdi. Konak Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye giren ekipler, kumar oynatıldığını tespit etti. Yapılan incelemeler sonrasında kıraathanede kumar maksatlı kullanılan iskambil kağıtları ile oyun pulları ele geçirildi. İş yeri sahibi ve çalışanı 2 kişiye "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 4 kişiye de toplamda 16 bin 220 TL idari para cezası uygulandı. Alkol tüketimi de yapılan işletmenin faaliyetinin 1 ay süreyle durdurulacağı öğrenildi. - BURDUR