Burdur'da Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı
Bucak ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın aniden başlamasıyla ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.
Burdur'da kereste fabrikasında yangın
BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Burdur'un Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir kereste fabrikasında saat 16.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAĞAN ONARAN - 3.Sayfa