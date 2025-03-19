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Burdur'da Kereste Fabrikasında Yangın

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Burdur'un Bucak ilçesindeki bir kereste fabrikasında çıkan yangın nedeniyle işletme tamamen kül oldu. Yangının kaynak makinesinden çıktığı belirtilirken, itfaiye ekipleri hızlı müdahale ile alevleri kontrol altına aldı.

Burdur'da kereste fabrikası çıkan yangında küle döndü

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangında işletme küle döndü.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bucak Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ünerler Kereste adlı işletmede, kaynak makinesinden çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken, yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangın anında fabrika kenarında bulunan hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAĞAN ONARAN - 3.Sayfa
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