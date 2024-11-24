Burdur'da Kaza: 3 Yaralı

Burdur'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Armağan İlci Bulvarı Çatalpınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram D. (42) yönetimindeki 15 ABV 205 plakalı Nissan marka kamyonet ile Ömer Yiğit D. (27) yönetimindeki 34 FCU 622 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Güler K. (19) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR