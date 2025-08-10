Burdur'da Kaynak Yangını: Ahşap Ev ve Ahır Yanarak Küle Döndü

Güncelleme:
Burdur'un İğdeli köyünde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, 2 katlı ahşap evi ve ahırı tutuşarak 3 buzağının telef olmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Burdur merkeze bağlı İğdeli köyünde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların samanları tutuşturması sonucu 2 katlı ahşap ev, araç ve ahır yanarken, ahırda bulunan 3 buzağı da telef oldu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Burdur merkeze bağlı İğdeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Uçar'a (59) ait 2 katlı ahşap evin bahçesinde kaynak yapıldığı esnada kıvılcımların samanları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndüremeyen ev sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ve orman ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 katlı ahşap ev, saman balyaları, ahır ve Mehmet Uçar'a ait 15 DG 814 plakalı Opel marka minivan araç yanarken, ahırdaki 3 buzağı telef oldu.

Yangın sonrası harabeye dönen ev ve ahır iş makineleri tarafından yıkıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
