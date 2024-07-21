Burdur'da kaybolan ve 2 gündür aranan kayıp alzeimer hastası ölü bulundu

Burdur'da cuma günü evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve 2 gündür kurulan özel ekip tarafından aranan 65 yaşındaki yaşlı adam arazide ölü bulundu.

Olay Armağan İlci Mahallesi Şehit Sıtkı Kara Caddesi yakınlarında bulunan tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cuma günü 16.20 sıralarında Armağan İlci Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan alzeimer ve parkinson hastası Halil Alagöz(66) ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının ardından Emniyet ekipleri çalışma başlattı . Emniyet, Afad, MEB Akub ve gönüller tarafından kurulan yaklaşık 100 kişiden oluşan özel ekip tarafından aranan yaşlı adamı arama çalışmaları en son görüldüğü Armağan İlci Mahallesi Şehit Sıtkı Karq Caddesi yakınlarında bulunan bir okulun çevresinde yoğunlaştırıldı.

En son görüldüğü okulun yaklaşık 1 kilometre altında arazide arama yapan gönüllüler saat 10.15 sıralarında yaşlı adamı tarla da set başında yerde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Halil Alagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özel arama ekibinde bulunan ve yaşlı adamı bulan gönüllü Süleyman Koca; Sabah saatlerinde toplandık. Göl kenarına doğru inmeye başladık tarlaların içinde.. Bu tarlanın kenarına geldiğimizde sağ tarafta yatar vaziyette merhumu gördük, polisleri çağırdık. Yaşlı amca cuma günü akşamüstünden bu yana aranıyordu. Bizde dün arabayla dolaştık bu civarda ama bulamadık. Bugün sabah da yaya olarak arama çalışması yürüttük. Öğlene doğru da bulduk."dedi. - BURDUR