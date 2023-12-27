Burdur'da Kavşakta Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı

Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Et-Balık Kurumu Camii istikametinden Devlet Karayolu istikametine seyir halinde olan Mustafa S. (54) idaresindeki 07 EOF 99 plakalı otomobil ile Mahrukatçılar Kavşağı istikametinden Organize Sanayi üst giriş istikametine seyir halinde olan Hüseyin K. (23) idaresindeki 15 AN 075 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 15 AN 075 plakalı otomobil refüje çarptı. Kazada iki sürücü ile Selma S.(44) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken kazaya karışan otomobiller çekiciyle otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR