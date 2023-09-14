Burdur'da kavga: Bir kişi bıçakla yaralandı

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda iki grup genç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yabancı uyruklu bir genç bıçaklandı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Şüpheli gözaltına alındı.