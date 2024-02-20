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Burdur'da kasten yaralama suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Burdur Karamanlı İlçesi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kasten yaralama suçundan 6 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şahsı yakaladı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da kasten yaralama suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Burdur Karamanlı İlçesi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 15 Şubat günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şahsı yakaladı. E.K. sevk edildiği Tefenni Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karamanlı Burdur Güvenlik Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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