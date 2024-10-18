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Burdur'da Kargo Aracı Kaza Yaptı, Maddi Hasar Oluştu

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Burdur'da PTT Kargo dağıtım aracı, sürücüsünün kargo teslim etmek için indiği sırada el freninin boşalması nedeniyle geri kayarak park halindeki 2 otomobile çarptı ve bir evin bahçesine düştü. Kazada yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Burdur'da sürücüsünün kargo teslim etmek için indiği kargo aracı el freninin boşalması nedeniyle geri doğru kayarak önce park halindeki 2 otomobile ardından kavşakta seyir halindeki otomobile çarparak bir evin bahçesine düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 12.20 sıralarında Burdur merkez Emek mahallesi 22034 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre PTT Kargo dağıtım aracı sürücüsü İ.Ç., 22034 Sokak üzerinde kargo dağıtmak için park ettiği Ford marka araçtan indi. Yokuşta bırakılan ticari araç el freninin boşalması sonucu geri doğru kaymaya başladı. Geri kayan ve hızlanan araç sokak üzerinde park halinde olan 15 NZ 077 plakalı Fiat marka otomobile ardından 15 SA 738 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle daha da hızlanan kargo aracı 22045 sokak kesişiminde Yahya Kemal Caddesi'ne doğru seyir halinde olan 15 ABF 946 plakalı Opel marka otomobile çarparak iki katlı müstakil bir evin bahçesine düştü.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sek edildi. Kazada yaralanan kimse olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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