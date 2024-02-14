Burdur'da Kar Yağışı Nedeniyle Yol Temizleme Çalışmaları Başladı

Burdur'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdare ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalara başladı. Köy yolunda kalan bir tır ekipler tarafından kurtarıldı.

Meteoroloji tarafından verilen sarı kod uyarısının ardından Burdur'da gün boyu yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarında araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Kar yağışı sonrası harekete geçen İl Özel İdaresi ulaşımın aksamaması için yollarda temizlik çalışmasına başladı. Merkeze bağlı Büğdüz, Aziziye, Erikli ve Bozlar grup köy yolunda çalışma yapan ekipler 112 Acil Çağrı Merkezine yolda kaldığını belirterek yardım talebinde bulunan bir tırı da kurtararak yolun açılmasını sağladı.

Yol temizleme çalışmalarının gece boyunca il genelinde kar yağışının olduğu bütün bölgelerde devam edeceği öğrenildi. - BURDUR