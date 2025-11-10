Burdur'da Kanalda Kurtarılan Yürüyüşçü Sağlık Durumunun İyi Olduğunu Öğrenildi

Burdur'da yolda yürürken dengesini kaybederek kanala düşen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Özgür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen K.Z., dengesini kaybederek boş olan kanala düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından K.Z. düştüğü yerden kurtarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR