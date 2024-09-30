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Burdur'da Kamyonla Çarpışan Otomobilde 3 Yaralı

Burdur'da Kamyonla Çarpışan Otomobilde 3 Yaralı
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Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonla çarpışan otomobilde 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'un Bucak ilçesi Isparta-Antalya kara yolunda seyir halindeyken kamyonla çarpışan otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Kargı köyü Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan A. (57) idaresindeki 06 EGV 923 plakalı Mercedes marka otomobil, Ali A. (29) idaresindeki 07 LT 769 plakalı kamyona çarparak yoldan çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan A., yolcu olarak bulunan Selami A. (60) ve Murat A. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile çevre hastanelere kaldırılırken kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Murat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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