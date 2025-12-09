Haberler

Burdur'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kaza, dün öğle saatlerinde Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. (33) idaresindeki 03 AIU 357 plakalı kamyonet, yaya geçidinde Mustafa Gümüş'e (48) çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gümüş kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
