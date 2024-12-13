Üye Girişi
Haberler
Ankara'daki Suriye zirvesinde Erdoğan'ın mesajı çok net: Asla müsaade etmeyeceğiz

Ankara'daki Suriye zirvesinin ardından açıklamalar peş peşe geldi

 Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti

Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti

 Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu

İlk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Şam sokaklarında

Burdur'da Kafeteryada Yangın Çıktı

Burdur'da Kafeteryada Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da bir kafeteryada soba bacasının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Burdur'da bir kafeteryada sobaya atılan odunların bacayı tutuşturması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Burdur merkez Burç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre üç katlı binanın zemin katında bulunan bir kafeteryada sobaya atılan odunların bacayı tutuşturması nedeniyle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangına müdahale etti. Müdahale sonrası yangın söndürülürken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dünyanın en pahalı iPhone'u piyasaya sürüldü
img

İki ile yeni havalimanı geliyor
img

İstifa çağrıları çığırından çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 13 Aralık Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 13 Aralık Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 13 Aralık Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 13 Aralık Cuma Spotify neden açılmıyor, problem mi var? 13 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? İlk kadın milletvekillerinin seçildiği illerden değildir (1935)? 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? Gaziantep elektrik kesintisi! 13 Aralık İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 13 Aralık İnegöl, Mudanya, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.