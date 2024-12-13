Burdur'da Kafeteryada Yangın Çıktı

Burdur'da bir kafeteryada sobaya atılan odunların bacayı tutuşturması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Burdur merkez Burç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre üç katlı binanın zemin katında bulunan bir kafeteryada sobaya atılan odunların bacayı tutuşturması nedeniyle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangına müdahale etti. Müdahale sonrası yangın söndürülürken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - BURDUR