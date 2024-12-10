Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız

Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye mesajı: Her türlü desteği vereceğiz

 Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

 Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü
Kaddafi'nin 'Sıra size de gelecek' diye uyardığı Esad gülüp geçmiş

Kaddafi'nin tek bir sözle uyardığı Esad'ın kahkahası salonu inletmiş

Burdur'da Kafede Yangın Panik Yarattı

Burdur'da Kafede Yangın Panik Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölhisar İlçesinde bir kafede elektrik tesisatında çıkan yangın, paniğe yol açtı. Olayda kimse yara almazken bilgisini veren itfaiye ekipleri, durumu kontrol altına aldı.

Burdur'un Gölhisar İlçesinde, Cumhuriyet Meydanında bulunan bir kafede çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı.

Burdur'un Gölhisar İlçesi, Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan kafede otomatik kapının elektrik tesisatında çıkan yangın kafenin dumanlar içinde kalmasına neden oldu. Çalışanların kendilerini ve müşterileri hızlıca tahliye edilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile durum kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Olay anında müşterilerle dolu olan kafede herhangi bir kimsenin yara almaması ve dumandan etkilenmemesi ise teselli kaynağı oldu. Kafede maddi hasar meydana geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Her gün saçını yıkayanlar dikkat!
img

Sınırda aşırı yığılma olunca Bakanlık olaya el attı
img

Bu madeni para artık servet değerinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Tuncer Bakırhan konuşmasında ne dedi? Tuncer Bakırhan kimdir, nerenin milletvekili? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? 2024 yılında Google'da en çok aratılanlar! 2024 yılında Google'da en çok ne arandı? 1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu? YILBAŞI HEDİYELERİ 2025: En güzel yılbaşı hediyesi ve yeni yılda kadın/erkek hediye fikirleri neler? 1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak'ta EFT yapılabilir mi? GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? 1 Ocak resmi tatil mi? Immobile sakatlandı mı? Ciro Immobile kaç maç yok? Survivor Oktay kimdir, kızına ne oldu? Milli güreşçi Oktay Köksal kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz sakatlığında son durum nedir? Barış Alper kaç maç yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.