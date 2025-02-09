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Burdur'da Kafede Fritöz Yangını: 2 Çalışan Hastaneye Kaldırıldı

Burdur'da Kafede Fritöz Yangını: 2 Çalışan Hastaneye Kaldırıldı
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Burdur'un Burç Mahallesi'nde bir kafenin mutfak bölümünde fritöz makinesinden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını söndürmeye çalışan 2 çalışan dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da bir kafenin mutfağında fritöz makinesinden çıkan yangın çalışanlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 2 çalışan hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 00.20 sıralarında Burdur merkez Burç Mahallesi İstasyon Caddesi ile Dede Korkut Caddesi kesişiminde bulunan bir kafenin mutfak bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mutfakta bulunan fritöz makinesi içerisindeki sıvı yağ bir anda alev aldı. Alevleri fark eden çalışanlar yangın tüpleri ile müdahale etmesine rağmen söndüremeyince kafeyi boşaltıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan yangını söndürmek isterken dumandan etkilen 2 çalışan ise ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında kafe mutfağında maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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