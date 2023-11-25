Burdur'da Kadını Tehdit Eden ve Evlere Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da bir kadını tehdit edip girdiği apartmanda tabanca ile rastgele ateş açan, başka bir kadının evine de ateş açarak zarar veren K.A. (32), polisin çalışması sonucu yakalandıktan sonra tutuklandı.

Burdur'da bir kadını tehdit edip girdiği apartmanda tabanca ile rastgele ateş açan, başka bir kadının evine de ateş açarak zarar veren K.A. (32), polisin çalışması sonucu yakalandıktan sonra tutuklandı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen günlerde Emek Mahallesi'nde bir kadını tehdit eden ve girdiği apartmanda tabanca ile rastgele ateş açan, ardından da Pazar Mahallesi'nde gece saatlerinde rastgele ateş açarak yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine zarar veren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarından yapılan inceleme sonucunda şüphelinin K.A. olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli dün akşam saatlerinde saklandığı adreste ekipler tarafından gözaltında alındı. Şüphelinin yakalandığı adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Hakkında 'birden fazla kişiyi silahla tehdit' ve 'basit yaralama ve hakaret' suçlarından da arama kaydı bulunduğu belirlenen K.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi', 'mala zarar verme', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ile 'uyuşturucu bulundurma ve kullanmak' suçlarından tutuklandı. (DHA)