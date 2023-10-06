Burdur'da Kadına Çarpan Sürücü Kaza Yerinden Kaçtı

BURDUR'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan hafif ticari araç sürücüsü U.Ç. (17) paniğe kapılıp kaza yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra olay yerine gelen sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Stadyum Kavşağı'nda meydana gelen kazada U.Ç. kullandığı 15 DB 032 plakalı hafif ticari araçla yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Y.'ye çarptı. Sürücü aracını bırakıp olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Gülay Y.'yi Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yakınlarının ikna etmesi sonrası kaza yerine gelen sürücü U.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.