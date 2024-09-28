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Burdur'da Kadına Av Tüfeğiyle Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Burdur'da Kadına Av Tüfeğiyle Saldırı: Zanlı Tutuklandı
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Burdur'da otobüs bekleyen bir kadına av tüfeği ile açılan ateş sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından yakalanarak tutuklandı. İki şahıs arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Burdur'da işe gitmek için durakta otobüs bekleyen kadını yolun karşısından av tüfeği ile vurup bacağından yaralayarak kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Burdur merkez Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, işe gitmek için durakta otobüs bekleyen R.K.'ye yolun karşısından av tüfeği ile ateş edildi. Saçmaların bacağına isabet ettiği R.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şahsın E.E. olduğunu tespit ederek, yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çok geçmeden olayın failini Bucak ilçesinde aracı ve olayda kullandığı tüfek ile yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Burdur Adliyesi'ne sevk edilen zanlı E.E. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan, R.K. ile E.E. arasında bir husumet bulunduğu, bu yüzden R.K.'nin E.E. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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