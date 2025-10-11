Burdur'da KADES ve Dolandırıcılıkla Mücadele Bilgilendirme Çalışmaları
Burdur'da polis ekipleri, Gazi ve Atatürk caddelerinde KADES uygulaması ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yaptı, broşürler dağıttı.
Burdur'da polis ekipleri tarafından kentin işlek caddelerinde KADES ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması yapıldı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliği için bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, Gazi Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinde kurulan bilgilendirme noktalarında vatandaşlara KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgi verildi. Polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek önlemleri de paylaşarak, vatandaşlara broşür dağıttı. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa