Burdur'da Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Operasyon

Burdur'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda binlerce dolu makaron, el yapımı alkol ve tarihi eser ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda binlerce dolu makaron, litrelerce el yapımı alkol ve tarih eserler ele geçirildi. Konuyla ilgili 6 şahıs ise gözaltına alındı.

Edilinen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadeleye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Burdur genelinde 23 - 29 Ekim tarihleri arasında yapılan planlı çalışmalar neticesinde 4 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda N.G., R.Ü., C.A., Ç.A., H.T. ve H.A.D. yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise 21 bin 460 adet dolu makaron, 420 litre el yapımı şarap, 5 litre etil/metil alkol, 1 adet alkollü içki aroması kiti, 10 adet şişe, 52 adet sikke, 18 adet obje, 1 adet muhtelif tarihi eser, 2 adet av tüfeği, 1 adet dedektör, 3 adet muhtelif kazı malzemesi, 25 adet taş eser ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
