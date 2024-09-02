Burdur'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ağustos ayı boyunca yaptığı 25 operasyonda kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından 01-31 Ağustos tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak düzenlenen 25 kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından haklarında adli/idari işlem yapılan 25 şüpheli serbest bırakılırken 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda 14 gram eroin, 102 gram bonzai, 69 gram metanfetamin, 4 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 3 adet kullanma aparatı, 5 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 11 adet tabanca mühimmatı, 3 adet bıçak, 400 adet makaron, 5 bin gram açık sarmalık tütün, 163 adet sikke, 9 adet obje ele geçirildi. - BURDUR