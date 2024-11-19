Burdur'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Tutuklama

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1-18 Kasım tarihinde yaptığı kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-18 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadeleye yönelik yapılan planlı çalışmalar sonucu icra edilen 18 operasyonda gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapılan 30 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda; 60 gram eroin, 2 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 1 adet elektronik terazi, 6 adet kullanma aparatı, 66 adet senet, 3 adet cep telefonu, 3 adet pompalı av tüfeği, 2 adet mühimmat, 33 adet elektronik sigara, 11 adet elektronik cihaz, 1 adet dedektör ve 10 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. - BURDUR