Burdur'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları: 29 Gözaltı, 3 Tutuklama

Burdur'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 kişiden 3'ü tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ve ilçelerde 1-24 Mart tarihlerinde kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadeleye yönelik 17 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapılan 29 şüpheliden 4'ü adli kontrolle serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 2 dedektör, 18 adet muhtelif kazı malzemesi, 69 gram bonzai, 4 adet kullanma aparatı, 6 kilogram çay, 71 bin 85 adet makaron, 10 elektronik sigara, adet elektronik sigara likiti, 9 kilogram nargile tütünü, 14 kilogram tütün ele geçirildi. - BURDUR