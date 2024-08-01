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Burdur'da Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu

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Burdur'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sonucunda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Burdur'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sonucunda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığınca koordineli 16-30 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçları ile mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirildi. İcra edilen 8 operasyon sonucunda, 23 gram eroin, 14 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi,9 adet kullanma aparatı, 2 bin litre etil/metil alkol, 66 bakır sikke, 1 adet mermer heykel, 5 adet obje, 5 adet kolye, 7 adet yüzük, 2 adet muhtelif eski eser, 2 adet dedektör, 6 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 15 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı. Şüpheliden 11'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.1 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon Jandarma Burdur Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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